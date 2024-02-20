Москва, 20 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Общественная организация «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) за годы существования показала себя реальной действенной силой, её члены не только стали волонтёрами, но также сражаются с неонацизмом, заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании XI съезду организации. Обращение 20 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Знаю, что многие молодогвардейцы мужественно, плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются с неонацистами, защищают Россию. Прошу передать им самые добрые пожелания», — говорится в послании главы государства.

Путин добавил, что патриотические, благотворительные проекты движения получили общественную поддержку. Он отметил, что гражданская позиция молодогвардейцев и их помощь участникам спецоперации на Украине очень востребована.

Президент также пожелал воплощения в жизнь предложений, которые примут на съезде движения.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Путин, выступая на форуме «Всё для победы!», подчеркнул, что участники СВО на Украине ведут священную битву с новым изданием неонацизма. Он также отметил важную роль в этой борьбе оборонных предприятий, волонтёров, медиков и военкоров, так как им приходится решать сложнейшие задачи, которые нередко сопровождаются угрозой жизни и здоровью.