Минск, 20 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательными, сообщило 20 февраля агентство БЕЛТА.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — заявил белорусский лидер на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Лукашенко добавил, что сейчас нет страны или народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. По его словам, военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов, как будто не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн.

В этой связи Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии разместили около 32 тысяч военных стран Североатлантического альянса и более тысячи единиц бронетехники, 235 самолётов и вертолётов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. Он отметил, что определённое время она шла в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу.

На это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина наконец-то поняла свою роль в глобальной политике Запада, что она является не более чем инструментом.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в мае 2023 года призвал вспомнить, сколько оружия НАТО стянули к российским границам, и задать вопрос, кто именно приближает мир к апокалипсису. Позднее, в феврале 2024 года, Медведев предрёк Апокалипсис и конец всему в случае войны альянса с Россией.