Донецк, 20 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. ВСУ нанесли новый удар по Донецку, сообщил источник ИА Регнум. Обстрелу подвергся Киевский район.

ИА Регнум

Как уточняет Донецкое агентство новостей, погиб один человек, ещё четверо пострадали.

На месте работают экстренные службы.

4 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе Донецка. Помимо этого в многоквартирных домах были повреждены фасады, остекление и внутренние сети отопления. Пострадали легковые автомобили и газовая труба частного дома. Президент России Владимир Путин 31 января назвал кровавым преступлением обстрелы мирных жителей со стороны Вооружённых сил Украины.