Вашингтон, 20 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин смог укрепить позиции из-за противоречий западных стран по Украине. Такое мнение 19 февраля высказал профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в комментарии американскому изданию Foreign Policy.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам эксперта, глубокие противоречия возникли на Западе из-за отсутствия военных успехов у Киева.

«Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы», — сказал он.

Такие противоречия могут оказаться самыми неожиданными, однако факт их возникновения неудивителен, потому что все крупные военные конфликты оказывают мощное влияние на политику вовлечённых в них государств, отметил Мохан.

«Все эти открытые разногласия контрастируют с очевидным единством в России, где президент Владимир Путин укрепил свои позиции», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля китайское издание Asia Times написало, что власти США хотят добиться смены власти в России, однако, скорее всего, она произойдёт на Украине. По словам автора статьи, сдача ВСУ Авдеевки нанесла серьёзный удар по позициям главы киевского режима Владимира Зеленского.

Президент 18 февраля в очередной раз заявил, что Россия даже после начала СВО пыталась закончить украинский конфликт мирным путём, однако этого не захотел Киев. Глава государства напомнил, что российская сторона также пыталась разрешить конфликт в Донбассе с 2014 года мирным путём.