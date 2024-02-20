Берлин, 20 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Германии скончался немецкий футболист, забивший победный гол в финале Чемпионата мира 1990 года Андреас Бреме. Ему было 63 года. Об этом 20 февраля сообщило издание Bild.

Jürgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press Андреас Бреме

«Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме скончался на 64-м году жизни», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, у футболиста остановилось сердце.

Бреме забил победный для сборной Германии мяч в финале чемпионата мира 1990 года в ворота сборной Аргентины. В Бундеслиге Бреме сыграл 301 матч. После окончания игровой карьеры он занялся тренерской работой и несколько лет возглавлял клуб «Кайзерслаутерн».

Бреме родился 9 ноября 1960 года в Гамбурге. Он начал заниматься футболом в местном молодёжном клубе «Бармбек ― Уленхорст» и играл за него с 1965 по 1978 год. Затем заключил профессиональный контракт с основным клубом, где играл на протяжении двух сезонов. В 1980 году Бреме перешёл в «Саарбрюкен». За этот клуб футболист играл на протяжении одного сезона.

В 1981 году Бреме заключил контракт с командой «Кайзерслаутерн», где за пять лет принял участие в 154 матчах, забив 34 гола.

А в 1986 году Бреме совершил переход в мюнхенскую «Баварию», где выиграл свои первые трофеи. При нём «Бавария» выиграла чемпионат Германии (1987) и национальный Суперкубок (1987), а также добралась до финала Лиги чемпионов УЕФА.

В 1988 году Бреме стал игроком итальянского «Интера». Последним клубом в игровой карьере футболиста стал «Кайзерслаутерн», куда он вернулся в 1993 году, проведя в его составе ещё пять сезонов. За 120 матчей Бреме забил девять голов. В сезоне 1995/96 клуб выиграл Кубок Германии, а в сезоне 1997/98 стал победителем немецкого чемпионата. В 1998 году Андреас Бреме завершил игровую карьеру.