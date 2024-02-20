Белгород, 20 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал организацию очного обучения в школах. Учебные заведения ранее были временно переведены на «удалёнку» из-за террористических атак киевского режима. С 19 февраля школы открыли и предложили родителям выбрать формат обучения. Большинство семей написали заявление о согласии на очный формат занятий, многие согласились комбинировать очное обучение с применением дистанционных технологий.

Кадр из видео Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Гладков вместе с членом СПЧ и главредом ИА Регнум Мариной Ахмедовой посетили школу № 19, которая уже попадала под обстрел ВСУ и оказалась фактически в эпицентре одного из ударов во время теракта 30 декабря 2023 года.

Меры безопасности во всех учебных заведениях усиливают. Школу оперативно восстановили: заменили 40 оконных рам на первом и втором этажах и в спортзале, а также несколько подоконников. Защитная пленка, которой были обклеены окна в прошлый раз, осколки удержала. Также первый этаж по периметру полностью заложили мешками с песком. Коллектив школы подошёл к делу творчески и с обратной стороны заклеил окна обоями с облаками, чтобы дети, проходя мимо, смотрели на более радостную картинку.

«Весь коллектив учреждения прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи. Пообщался с учителями и ребятами, которые пришли в школу. Дети рассказали, что очень скучали по живому общению и были очень рады наконец-то вернуться», — отметил губернатор.

В ходе беседы с учителями он также отметил, что самыми опасными периодами можно считать путь детей в школу и обратно. Кроме того, когда ребята находятся дома одни, а родители на работе, в случае очередной атаки Киева есть риск попадания снаряда в дом, и тогда помощь детям оперативно оказать будет затруднительно. Безопаснее, когда они находятся в учебном заведении под присмотром взрослых, которые уже знают, что делать в экстренных случаях и смогут их защитить и оказать необходимую помощь.

При этом Гладков подчеркнул, что выбор, возвращаться в школы или нет, должен оставаться за родителями. В любом случае школьники должны иметь доступ к образованию.

Кроме того, глава региона проверил, как учебные заведения подготовили укрытия на случай обстрела, указатели, которые помогут быстро сориентироваться и найти убежище, а также аптечки и их быструю доступность.

«Всё должно быть под рукой… в кармане. Вы жгут с собой носите? Я с собой ношу. Перчатки, жгут лежат в кармане», — сказал Гладков.

Пообщался губернатор и с самими школьниками. Ребята отметили, что родители их спокойно отпустили на учёбу.

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При этом губернаторская проверка выявила и ряд недочётов. К замечаниям администрация школы отнеслась с пониманием и вниманием, обещав оперативно всё исправить.

Так, как обратил внимание Гладков, не оказалось понятных и ярких указателей маршрута движения к безопасной зоне, а вот табличек с информацией, наоборот, слишком много, в итоге глазу сложно «зацепиться» за что-то одно.

«Также не хватает информационного стенда с четким алгоритмом действий по оказанию первой медицинской помощи. Аптечки, жгуты и бинты есть, но расположены далеко», — подчеркнул Гладков.

В то же время глава региона поблагодарил учителей, которым сейчас очень непросто, а многие меры им буквально приходится схватывать на лету.

Накануне Гладков посетил школу № 4 в Белгороде, чтобы проверить, как началось очное обучение, соблюдены ли все необходимые меры безопасности.

«Скажу честно, попасть в школу не так-то просто: на калитке замки, вахтёр пустила только потому, что узнала губернатора. Большинство родителей учеников написали заявление о согласии на очный формат занятий, многие согласились комбинировать очное обучение с применением дистанционных технологий», — рассказал губернатор.

Он объяснил, что ребят, которые вернулись в школу, разделили на три потока. Сейчас занятия проводятся только на первом и втором этажах четырёхэтажного здания школы. ⠀ Учителя рассказали главе региона, что дважды прошли обучение по оказанию первой помощи.

«Чего не хватает: ярких и понятных указателей маршрута движения до укрытия. Сейчас эта информация передана не слишком удачно, всё сливается — при возникновении стрессовой ситуации может быть трудно сконцентрировать внимание и ребёнок может не разобраться. Второй момент — в укрытии нет удобных стульев», — обратил внимание Гладков, поручив исправить в ближайшее время все недочёты.

Губернатор Белгородской области добавил, что сейчас главная задача — действовать слаженно. Это касается и коллектива школы, и родителей, и детей. Тогда получится противостоять любым вызовам.

Ранее ряд учебных заведений в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционный режим обучения.

Украинские военные целенаправленно наносят удары по жилым районам и гражданским, социальным объектам области. Так, в преддверии Нового года ВСУ атаковали центр Белгорода, где мирные жители гуляли и выбирали подарки к празднику. Погибли 24 человека, четверо из которых дети. Пострадали 108 человек.

Российские военные на следующий день ответным ударом уничтожили организаторов теракта. 15 февраля киевский режим вновь атаковал город. В этот раз из РСЗО западного производства Vampire. Один из снарядов упал на школьном стадионе, ещё один «прилёт» пришёлся по зданию торгового центра. Погибли семь человек, среди которых годовалая девочка. Пострадали 18 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.