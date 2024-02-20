Москва, 20 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Советский танк Т-80УД «Берёза», который производили для Советской армии в Харькове во второй половине 80-х годов прошлого века, заметили в распоряжении Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила «Российская газета».

Кадр из видео

Видео в соцсети выложили украинские военные. На кадрах боевая машина медленно двигается в лесополосе. Также показаны военные без оружия и средств защиты. Вероятно, съёмки проводили на одном из тыловых полигонов и, судя по погоде, совсем недавно.

По некоторым данным, в вооруженных формированиях Украины на ходу осталось всего несколько таких машин. Их, как и Т-84 «Оплот», предпочитают держать в тылу, отметило издание.

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Танк Т-80УД приняли на вооружение в 1987 году. В 1988 году боевую машину модернизировали. На танке установили встроенную динамическую защиту, доработали системы вооружения. За время серийного производства для Вооружённых сил Советского Союза выпустили 800 танков Т-80УД. После распада СССР — ещё около 50 танков. Оставшиеся Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов, а Украина продала часть машин Пакистану.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс в октябре 2023 года написал, что западные страны восполняют потери бронетехники украинской армии тем, что на фоне потерь ВСУ немецких боевых машин Leopard 2 оплачивают модернизацию советских танков 1980-х годов Т-72.

По словам эксперта, союзники Киева избрали самый простой способ передачи танков ВСУ: платят чешской фирме CSG Defense за модернизацию советских Т-72М 1980-х годов выпуска, на которых меняют двигатель и часть электроники, а также устанавливают динамическую защиту, после чего боевым машинам присваивается литер Т-72EA.

По данным Минобороны на 19 февраля, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 15 107 танков и других боевых бронированных машин украинской армии, а также 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 8,1 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов.