Махачкала, 20 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. На территории Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08:47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населённого пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6», — процитировало сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что жители Рутульского и Хивского районов республики ощутили слабые подземные толчки. Данные о разрушениях в спасательные службы не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля в республике Алтай зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки произошли на расстоянии 140 км от Горно-Алтайска и 70 км от казахстанского города Риддера.

В ночь на 25 января в Алма-Ате произошли два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,9. Эпицентры обоих сейсмособытий располагались на территории Китая. Очаг первого находился на глубине 10 км на расстоянии 258 км к юго-востоку от Алма-Аты, а второго — на глубине 5 км и расстоянии 273 км на юго-восток от столицы Казахстана.