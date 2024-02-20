Херсон, 20 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Находящиеся в составе современной Украины Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области исторически являются «абсолютной» Россией. Об этом 20 февраля заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам главы региона, неразрывные связи с Россией также у Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областей, а Киев — это мать городов русских, а не украинских.

«К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум», — добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января глава ДНР Денис Пушилин предложил освободить Одессу и Николаев, потому что оба этих города — русские исторически. Глава республики напомнил, что Одессу основала в 1794 году императрица Екатерина II, а территорию Николаевской области российское государство отбило у Крымского ханства во времена русско-турецких войн.

Бывший советник госсекретаря США, полковник американских войск в отставке Лоуренс Уилкерсон 6 февраля заявил, что армия России может освободить Одессу для защиты своих границ. По его словам, Одесса ценнее Киева, так как даёт доступ к Чёрному морю.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 5 февраля заявил, что в дальнейшем территория Украины сократится до Львовской области, на что уже сейчас ориентируется европейский бизнес. По словам Медведева, предприниматели в этом вопросе гораздо дальновиднее европейских политиков.