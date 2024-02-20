Москва, 20 февраля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» запустила новый образовательный проект «Академические недели» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Его партнерами стали ведущие сельскохозяйственные вузы страны. Посетители экспозиции компании в павильоне «Просвещение» могут узнать о направлениях подготовки в аграрных вузах, специфике вступительных испытаний и карьерных перспективах отрасли, о развитии современного АПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Первым участником образовательного проекта «ФосАгро» стала Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина. Студенты и сотрудники академии поделились с гостями стенда тонкостями ветеринарии, продемонстрировали приемы оказания помощи животным на тренажерах для подготовки ветврачей. Так, с помощью тренажера «Джери» посетители выставки научились приемам проведения сердечно-легочной реанимации у собак, отработали практические навыки в ветеринарной хирургии, а также рассмотрели подготовленные образцы биоматериала в цифровом микроскопе. Представители приёмной комиссии ответили на вопросы о факультетах академии и порядке поступления.

Главная цель «Академических недель» — популяризация образования и науки в области сельского хозяйства. Это не первый опыт сотрудничества производителя минеральных удобрений и учреждений высшего образования. В Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина открыт один из флагманских образовательных центров «ФосАгро». Еще 17 многофункциональных образовательных центров успешно работают в других ведущих аграрных вузах.

Образовательная инициатива «ФосАгро» включает в себя целый ряд проектов, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров в отрасли российского АПК. Как отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин, с 2019 года компания тиражирует свой опыт подготовки инженерных кадров для химической и горной промышленности на сельскохозяйственный сектор. Для учащихся аграрных вузов при поддержке Минсельхоза была разработана инновационная образовательная программа «От руды до еды». Её тематика максимально широкая: агрохимия и агрономия, растениеводство, животноводство, инновации и цифровизация сельского хозяйства, экономика, юриспруденция, ответственное земледелие.

«В российском АПК существует гигантский потенциал роста за счёт интеграции высокотехнологичных решений. Внедрять эти инновации будут новые кадры. Подготовка молодых специалистов, которые стремятся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений, — залог эффективности отрасли и ключевая задача, стоящая сегодня перед нами. Наша цель — поделиться накопленным опытом, экспертизой и технологиями», — подчеркнул Михаил Стёркин.

Знания, накопленные «ФосАгро», доступны из любой точки мира. Информационный контент и оцифрованные лекции размещаются на собственной онлайн-платформе компании — «PRO Агро лекторий». В ближайшей перспективе — интеграция этого ресурса во все аграрные вузы страны. Уже сегодня на базе «PRO Агро лектория» формируется «Цифровое досье студента», которое станет подспорьем для работодателей при найме и облегчит процесс для соискателей.

Важным этапом развития образовательной программы «ФосАгро» стало проведение собственных курсов дополнительного профессионального образования. В 2024 году будет оцифровано 15 курсов по различным направлениям сельского хозяйства. Выпускники получают сертификаты установленного государственного образца наряду с именными дипломами от «ФосАгро».