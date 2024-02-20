Москва, 20 февраля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Полная блокада пограничных переходов с Украиной, которую 20 февраля начинают польские фермеры, негативно скажется на экономике Украине. Она обернётся разгоном цен на импортные товары. Такое мнение 20 февраля высказал научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

Bartlomiej Wojtowicz/ЕРА/ТАСС

«Для экономики Украины ― это повышение цен на импортные товары», ― отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт.

При этом, добавил Шеин, Евросоюз, чтобы добиться расположения фермеров, может повысить стоимость местного зерна, что протестующие аграрии воспримут позитивно, тем более на фоне антикризисных мер ЕС, которые союз пытается принять, чтобы успокоить фермеров.

Как сообщало ИА Регнум, польские фермеры начали проводить регулярные акции протеста с ноября 2023 года. Они стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для перевозчиков из страны. Они отмечали, что сельское хозяйство Польши пострадало из-за неконтролируемого притока товаров с Украины.

В польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной 18 февраля фермеры начали всеобщую акцию протеста. Аграрии заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск». В период с 11 по 13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно.

Профсоюз «Солидарность» ранее заявил о намерении польских фермеров 20 февраля заблокировать все погранпереходы на границе с Украиной. Блокировать будут как транспортные развязки, так и подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля заявил, что ситуация с блокировкой польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей выглядит как издевательство. По его мнению, блокировка КПП вызвана исключительно политическими мотивами, поскольку через польскую границу проходят лишь 5% от общего экспорта сельскохозяйственных товаров Украины.