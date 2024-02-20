Чита, 20 февраля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Читы. Об этом сообщили в группе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Забайкальскому краю.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Авария произошла вечером 19 февраля.

«По предварительным данным <…> в Чите на улице Чкалова произошло столкновение двух транспортных средств: «Луидор-2250С3» и Lada Granta», ― уточнили в ведомстве.

В результате в больницу доставили семь пострадавших. Один из них скончался в медучреждении.

По данным регионального следственного управления, умер пациент автомобиля скорой помощи. В ведомстве уточнили, что вторым виновником аварии стала машина такси. Следователи начали доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Псковской области 12 февраля перевернулась машина скорой помощи, которая ехала к детям, пострадавшим в ДТП с автобусом. Авария произошла между деревнями Горки и Заходы. Водитель машины скорой помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате пострадали сам водитель и фельдшер.

Скорую помощь с беременной двойней женщиной 11 февраля протаранили на перекрёстке в Нижнем Тагиле. В машину врезался водитель легковой Lada Granta, не пропустив её на дороге. Пациентку перенесли в другой автомобиль медиков, она не пострадала. По факту ДТП начали проверку.