Лондон, 20 февраля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Клинические исследования двух новых препаратов от болезни Альцгеймера леканемаб и донанемаб оказались неполными, указанные лекарства могут представлять опасность для здоровья пациентов. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на учёных, предупредивших об угрозе.

Robert Kneschke/Global Look Press

Леканемаб выпускают японская компания Eisai и американская фирма Biogen, а донанемаб — американская Lilly.

Изначально говорилось о том, что леканемаб и донанемаб борются со снижением когнитивных функций, но в незначительной степени. Это связано со способностью лекарств очищать мозг от белка амилоида.

Вместе с тем выяснилось, что эти препараты могут привести к сокращению мозга и кровотечению. Так, по данным учёных, у 21% участников исследования, которые принимали леканемаб, позднее случился отек мозга или кровотечение.

Профессор Университетского колледжа Лондона Роб Ховард заявил, что его беспокоят так называемые аномалии визуализации, связанные с амилоидом, а также потеря объема мозга у некоторых испытуемых. Глава отдела политики британской благотворительной организации по исследованию деменции Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас в свою очередь призвал более тщательно изучить влияние указанных лекарств на организм.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в журнале Nature Medicine вышла статья, авторы которой пришли к выводу о том, что болезнь Альцгеймера могла передаваться человеку во время использования гормона роста. Ученые изучили результаты анализов 1848 пациентов, принимавших гормон роста в период с 1959 по 1985 год.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с ИА Регнум отметил, что для выявления болезни Альцгеймера на ранних стадиях необходимо проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) людям в возрасте 45–50 лет. Он уточнил, что эта процедура требуется тем, у кого может быть наследственная предрасположенность к заболеванию.