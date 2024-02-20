ДНР, 20 февраля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения десантников из состава группировки войск «Юг» Вооружённых сил России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении, сообщили во вторник, 20 февраля, в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На артёмовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска», — приводит «РИА Новости» заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что укрытия и военную технику противника десантники обнаружили в ходе разведки с воздуха. Выявленные огневые точки российские военные подавили при помощи артиллерии и беспилотников, после чего десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, овладели опорным пунктом.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 275 человек личного состава, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30. Кроме того, ВС России на данном направлении нанесли поражение подразделениям 22-й, 42-й, 93-й механизированных и 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.