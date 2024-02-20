Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском
ДНР, 20 февраля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения десантников из состава группировки войск «Юг» Вооружённых сил России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении, сообщили во вторник, 20 февраля, в Министерстве обороны.
«На артёмовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска», — приводит «РИА Новости» заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что укрытия и военную технику противника десантники обнаружили в ходе разведки с воздуха. Выявленные огневые точки российские военные подавили при помощи артиллерии и беспилотников, после чего десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, овладели опорным пунктом.
Как передавало ИА Регнум, 19 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 275 человек личного состава, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30. Кроме того, ВС России на данном направлении нанесли поражение подразделениям 22-й, 42-й, 93-й механизированных и 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.