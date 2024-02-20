Будапешт, 20 февраля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Урсула фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии причинит меньше вреда, чем занимая пост генерального секретаря НАТО, из-за её проукраинской позиции. Такое мнение выразил 20 февраля венгерский политический эксперт Георг Шпётле в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Совершенно точно лучше, что она во главе ЕК, а не во главе НАТО, в НАТО было бы гораздо хуже, потому что она совершенно проукраинская, каждый день носит значок с украинским флагом и в хороших отношениях с [Владимиром] Зеленским», — указал Шпётле.

По мнению политического эксперта, в случае, если фон дер Ляйен займёт пост генсека НАТО, политическая ситуация в мире станет ещё более неопределённой, а мир ещё больше приблизится к мировой войне. При этом Шпётле подчеркнул, что в должности главы Еврокомиссии фон дер Ляйен причинит меньше вреда и будет менее опасна для мира, хотя не изменит ситуацию в лучшую сторону для Еврокомиссии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блок правоцентристских политических партий Германии «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) выдвигает Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен заявляла о намерении остаться на посту на второй срок. Её кандидатуру могут официально утвердить 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

17 февраля газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщила, что во время обсуждения кандидатур на должность преемника генсека НАТО Йенса Столтенберга канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против назначения фон дер Ляйен на эту должность, в том числе из-за антироссийской позиции председателя ЕК.