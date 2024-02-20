Авдеевка, ДНР, 20 февраля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. В Авдеевке перед отступлением украинских войск вместе с боевиками объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились иностранные наёмники из Канады и Грузии. Об этом во вторник, 20 февраля, заявили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

«На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наёмникам из Канады и Грузии», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

По словам одного из военных штурмового подразделения группировки «Центр», на удерживаемых до недавнего времени позициях ВСУ находились около десяти канадцев, ещё несколько грузин. Кроме того, на территории опорного пункта в районе железнодорожного вокзала Авдеевки также был обнаружен склад боеприпасов американского и чешского производства.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. Глава оборонного ведомства отметил, что отступить из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным подразделениям ВСУ, которые при бегстве оставили вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны заявили о полном освобождении территории Авдеевского коксохимического завода, на административных зданиях завода военнослужащие водрузили российские триколоры.

Как позднее заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, при освобождении Авдеевки в плен российским военным сдалось большое количество военнослужащих ВСУ. По его словам, украинские военные сдавались для сохранения жизни.