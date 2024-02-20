Наступивший 727-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, назвавшего четыре области Украины «абсолютной Россией», а сам Киев — матерью городов русских. По его словам, которые 20 февраля цитирует «РИА Новости», кроме регионов, вошедших в состав России за последние 10 лет, исторически российскими являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Это абсолютная Россия», — подчеркнул глава региона.

Сальдо также назвал ещё пять украинских регионов, которые неразрывно связаны с РФ, это Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

Тем временем костромские десантники из состава Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, выявленные огневые точки противника бойцы уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами.

На купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчёт буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил артиллерийское орудие Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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