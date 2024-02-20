* экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Одесса, Украина, 20 февраля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Член украинской группировки «Правый сектор» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альберт Кручинин получил ранения при подрыве автомобиля в селе Гвардейское Одесской области, сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Он находился в машине вместе со своей женой, которая также пострадала. Боевики, с которыми пообщались журналисты, назвали случившееся терактом, совершенным вражескими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ).

«Страна. ua» также проинформировала о том, что полиция Одесской области не пока уточнила имен пострадавших. Правоохранительные органы отмечают, что за жизни раненых сейчас борются медики.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября в селе Чайки под Киевом погиб от взрыва гранаты помощник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Он отмечал свой 39-й день рождения и принёс домой подарки от коллег.

Частяков начал раскрывать коробки, в одной из которых находился ящик с гранатами. Одну из гранат взял в руки его 13-летний сын, однако помощник экс-главкома отобрал опасный предмет у подростка. В этот момент Частяков выдернул кольцо, после чего произошёл взрыв.

Издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало о том, что помощник экс-главкома якобы мог перепутать подаренные гранаты с рюмками. Подарок Частякову сделал его коллега полковник Тимченко А. В.