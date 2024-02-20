Вашингтон, 20 февраля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Операцию по ликвидации хакерской группировки LockBit провели совместно национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур. Об этом 19 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

Уточняется, что на сайте группировки LockBit размещено уведомление о взломе инфраструктуры и о переходе интернет-ресурса под контроль правоохранительных органов.

Как указал агентству представитель ФБР, в операции, направленной на систему развёртывания вредоносного программного обеспечения, приняли участие 11 стран, её цель заключалась в уничтожении инфраструктуры хакерской группировки. В итоге спецслужбам удалось изъять 11 тысяч доменных имён, которые использовались LockBit для распространения программ-вымогателей. При этом о каких-либо арестах в связи с операцией не сообщается.

По данным ФБР, LockBit утверждали, что жертвами инициированных группировкой вредоносных атак стали 1,6 тысяч адресатов только в США и около 2 тысяч в других странах. По данным американского Минюста, с участием LockBit было совершено более 1,4 тысяч кибератак в США и по всему миру. На сегодняшний день ФБР отслеживает 144 млн выкупов, связанных с действиями хакеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года жертвами хакерской группировки LockBit в США стало подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку, из-за чего нарушились операции с гособлигациями США.