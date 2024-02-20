Киев, 20 февраля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Соломенский районный суд Киева продлил до 18 апреля арест бывшему президенту украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, которого власти Украины подозревают в государственной измене, сообщил киевский телеканал «Общественное» со ссылкой на адвоката Руслана Волынца.

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Юрист отметил, что его подзащитному отказали в освобождении через внесение залога. Кроме того, Волынец заявил о намерении оспорить судебное решение.

Адвокат уточнил, что у Богуслаева резко ухудшается здоровье. По его словам, состояние, в котором находится подозреваемый, подтверждается документами медиков, работающих в СИЗО.

Волынец также раскрыл позицию прокуратуры, которая предупредила суд о некоторых рисках. Следствие считает, что Богуслаев может скрыться или оказать влияние на свидетелей. Помимо этого экс-президент «Мотор Сич» якобы способен помешать расследованию, а также уничтожить или скрыть доказательства.

Как сообщало ИА Регнум, Богуслаева арестовали на Украине в октябре 2022 года по делу о коллаборационизме и пособничестве России. Киевские власти обвиняют экс-президента компании в том, что он, в частности, оказывал содействие Донецкой Народной Республике через сотрудничество с машиностроительным заводом в городе Снежное (ДНР).

В марте 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) проинформировала о новом обвинении в отношении Богуслаева. В ведомстве считают, что экс-президент «Мотор Сич» препятствовал деятельности ВСУ, отказавшись передать украинской разведке вертолёт Ми-2.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что экс-президент «Мотор Сич» может попасть в списки на обмен с Россией.