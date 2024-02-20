Вашингтон, 20 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Критику репортажей американского журналиста и телеведущего Такера Карслона из России назвал в своей статье абсолютно несправедливой обозреватель журнала Atlantic Грэм Вуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

По мнению Вуда, представления о жизни в России у американцев устарели лет на двадцать и указал, что роскошь Москвы, которую показал Карлсон в своём репортаже, не мимолётна и не подобрана специально для приезжающих в город туристов.

Вуд рассказал о своём опыте путешествия по России в 2019 году. По словам журналиста, магазины в российских регионах ничем не уступают лучшим торговым точкам мегаполисов в США. В частности, Вуд назвал «потрясающим, равным высококлассному супермаркету в Вашингтоне или Далласе» супермаркет в Махачкале. В Мурманске журналист впечатлился детскими площадками и высоко оценил пиццу с копчёной олениной.

При этом Вуд уточнил, что начал периодически ездить в Россию 24 года назад и прекрасно помнит, как тяжела была жизнь в стране на стыке тысячелетий.

«Большинство россиян скажут вам, что до Путина было намного хуже, причем сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-х», — пояснил читателям журналист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. В ходе визита журналист погулял по столице России и снял несколько репортажей. По словам Карлсона, Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США теперь нет городов, которые можно сравнить с российской столицей.

В видео, опубликованном на его сайте, Карлсон заявил, что купленные в российской столице продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США. Также Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Американского журналиста удивило, что станция метро в России, которую ежедневно используют жители и гости Москвы, выглядит лучше, чем метрополитен в Соединённых Штатах.