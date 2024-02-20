Москва, 20 февраля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Созванное по инициативе России неформальное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) по «формуле Аррии», посвящённое вопросам борьбы с терроризмом, перенесли не неопределённый срок, заявили 19 февраля в постоянном представительстве РФ при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Сообщаем, что ввиду изменений в графике Совета Безопасности ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы постпредства.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить «влияние односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом». Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, эта проблема особенно актуальная для множества развивающихся стран.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в беседе с журналистами заявил, что Россия планирует до конца марта запросить заседание Совета Безопасности ООН по поставкам на Украине вооружений. Российская сторона неоднократно предупреждала, что подобные поставки приводят к утечкам западного оружия. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, оружие, предназначенное для Киева, активно применяют в Израиле.