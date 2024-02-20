Киев, 20 февраля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Спутниковая связь Starlink имеет решающее значение для обеспечения действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, несмотря на то, что украинская армия также использует другие системы связи. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью киевскому изданию «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Он предупредил, что отключение этой платформы над территориями, которые воссоединились с Россией будет иметь катастрофические последствия для ВСУ. Фёдоров пояснил, что после в такой ситуации украинские военные не смогут применять в указанных регионах некоторые технологии, которые применяются с беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВСУ в основном используют для управления дронами, которыми атакуют территорию республики, терминалы Starlink. Вместе с тем, по его словам, российские специалисты уже изучили эту систему и научились ему противодействовать такому оборудованию.

12 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Юсова написало о том, что российские войска якобы получают терминалы Starlink из третьих стран и расширяют их использование в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь опроверг указанную информацию. Он отметил, что система Starlink не сертифицирована в РФ и не может ни официально поставляться или использоваться в стране.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что 13 февраля, терминалы Starlink, которыми пользуются украинские войска, не обеспечили ВСУ ощутимого преимущества перед российскими военными. Он добавил, что в последнее время об этой системе перестали говорить как о чудо-оружии.