Киев, 20 февраля, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится ставить под сомнение приказы вышестоящего руководства, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил в беседе с «РИА Новости» экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — предположил собеседник агентства.

По словам Прозорова, Сырский опасен для ВСУ, поскольку он будет выполнять даже приказы вышестоящего руководства, мотивированные исключительно вопросами политической целесообразности, но никак не вопросами тактики или стратегии. При этом экс-подполковник СБУ отметил, что новый главком — достаточно грамотный военачальник, также отличающийся храбростью.

Как передавало ИА Регнум, ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что авторитет Сырского среди украинских военных серьёзно пошатнулся после сдачи Авдеевки, об освобождении которой Вооружёнными силами России 17 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

15 февраля издание Asia Times сообщило, что назначение Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ не принесёт Киеву серьёзных военных успехов, поскольку он причастен к ряду поражений, в том числе в битве за Артёмовск, принёсших украинской армии огромные потери.

Об отставке Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского стало известно 8 февраля. Владимир Зеленский в тот день в ходе вечернего обращения к гражданам заявил, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в процессе летнего контрнаступления ВСУ и возникшем чувстве стагнации.