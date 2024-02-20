Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Девушку, застрявшую на трое суток в узком проёме между стенами в подвале дома, удалось спасти сотрудникам МЧС в Сочи. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что инцидент произошёл в четырёхэтажном доме в Сочи. Местная жительница услышала крики о помощи из подвала здания и спустилась туда. Выяснилось, что девушка 22 лет упала с чердака и оказалась в узком глухом пространстве между двумя стенами в подвале, где и провела трое суток в ожидании помощи. Женщина вызвала на место происшествия спасателей.

Чтобы вызволить пострадавшую из заточения, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось разобрать часть кирпичной стены. После успешной спасательной операции девушку передали медикам. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце января в Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали 80 жителей пятиэтажного дома из-за обрушения стены в одном из подъездов. Дом отключили от газоснабжения.

В ноябре 2023 года в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Спасатели успели до обрушения эвакуировать 213 человек. Под завалами нашли тело хозяйки одной из квартир.