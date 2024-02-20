Донецк, 20 февраля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили 20 ракет из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в своём в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

ВСУ обстреливали город со стороны населённого пункта Карловка. В СЦКК не уточнили тип РСЗО, из которой украинские военные вели огонь по Донецку.

Кроме того, в сообщении не привели информацию о последствиях обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Помимо этого, украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

Вместе с тем в Новоазовском районе ДНР бойцам военной комендатуры и Росгвардии удалось перехватить британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. Он направлялся к крупному объекту гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Боевая часть беспилотника содержала семь килограммов взрывчатки. Российские взрывотехники уничтожили этот заряд.