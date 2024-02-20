Казань, 20 февраля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в понедельник вечером, 19 февраля, прибыл в Казань с рабочим визитом, сообщил телеканал ATVBL.

Иван Шилов ИА REGNUM Милорад Додик

По информации источника, в аэропорту Додика встретили в соответствии с традиционными обычаями. Главе Республики Сербской (РС) преподнесли хлеб и соль девушки в национальных костюмах. Также президента РС сопроводил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин.

Отмечается, что в период с 17 по 19 февраля Милорад Додик находился с рабочим визитом в Белоруссии, в рамках которого провёл переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В ходе встречи глава российского государства поблагодарил коллегу за нейтральную позицию по конфликту на Украине и отметил, что отношения между Россией и РС успешно развиваются, товарооборот между странами постепенно увеличивается.