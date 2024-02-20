Москва, 20 февраля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Одинцовский городской суд Московской области отправил на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного органа. Суд выяснил, что в момент совершения преступления гражданин был невменяем. Из-за этого уголовное дело в отношении обвиняемого решили прекратить.

Перед тем, как приговор вступит в силу, Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице, куда его направили в ноябре. С февраля по ноябрь 2023 года обвиняемого содержали в СИЗО-2 в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что компанию Google оштрафовали на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на платформе YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции.

15 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что с 2022 года его ведомство возбудило более 270 уголовных дел за фейки о российской армии. При этом СК РФ направил в суд 134 таких дела, которые касались 136 лиц.

В конце января Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за распространение недостоверных сведений о Вооружённых силах России. Под этим законом поставил подпись президент РФ Владимир Путин, и 14 февраля документ опубликовали на официальном портале правовой информации.