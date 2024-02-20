Киев, 20 февраля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Ситуация с блокировкой польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей выглядит как издевательство, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе видеообращения 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей, — нельзя воспринимать как нечто нормальное и обыденное… новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», — указал Зеленский.

По его мнению, блокировка контрольно-пропускных пунктов вызвана исключительно политическими мотивами, поскольку через польскую границу проходят лишь 5% от общего экспорта сельскохозяйственных товаров Украины.

В тот же день украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на волонтёра Назара Смыка сообщило, что фуры с предназначенными для ВСУ военной техникой и боеприпасами уже три дня вынужденно простаивают на границе с Польшей из-за блокировки пунктов пропуска польскими фермерами.

Напомним, что регулярные акции протеста проводятся с ноября 2023 года. Польские фермеры блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они отмечали, что сельское хозяйство Польши страдает из-за неконтролируемого притока товаров с Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее профсоюз «Солидарность» заявил о намерении польских фермеров 20 февраля заблокировать все погранпереходы на границе с Украиной. Блокироваться будут как транспортные развязки, так и подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.