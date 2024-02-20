Бейрут, 20 февраля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате двух атак израильской авиации на окраину города Сайда на юге Ливана, сообщило агентство NNA.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Журналисты отмечают, что большинство пострадавших — это рабочие из Сирии и Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что Ливан требует от израильской стороны прекратить нарушать его суверенитет, а также вывести войска из тех районов, которые оказались оккупированы армией Израиля. Он предупредил, что в противном случае будет происходить дальнейшее обострение ситуации, что в свою очередь может спровоцировать региональную войну.

8 января госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт. Он уточнил, что такое противостояние не будет соответствовать интересам указанных сторон.

23 января министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и стали носить значительный характер. Вместе с тем он выразил надежду на то, что боевые действия не станут расширяться.