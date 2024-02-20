Штат Миннесота, США, 20 февраля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» благодаря хет-трику Кирилла Капризова. Встреча, проходившая 19 февраля в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 10:7, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

26-летний российский нападающий Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту» с 2020 года, впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ. В игре против «Ванкувер Кэнакс» хоккеист отметился тремя заброшенными шайбами (42’, 46’, 60’) и тремя результативными передачами. Ранее Капризов набирал не более четырёх очков за матч.

Помимо Капризова, в составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (20’, 41’, 42’), Мэтт Болди (31’), Матс Цуккарелло (40’), Марко Росси (45’) и Юнас Бродин (59’).

В текущем сезоне на счету россиянина 57 (23+34) результативных действий в 48 матчах регулярного чемпионата.

По итогам 55 сыгранных матчей «Миннесота Уайлд», одержав 26 побед и набрав 58 очков, заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками остался на первой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Кирилл Капризов в матче с «Флоридой Пантерз» отметился двумя заброшенными шайбами, что позволило «Миннесоте Уайлд» одержать победу со счётом 6:4. 9 февраля россиянин стал автором победного гола во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:2).