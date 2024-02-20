В Британии рассказали о вероятном падении на Землю неуправляемого спутника
Лондон, 20 февраля, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Европейский спутник ERS-2, весящий более двух тонн, упадёт на Землю 21 февраля, но место его падения неизвестно, так как космический объект неуправляем. Об этом 19 февраля сообщил британский телеканал Sky News.
ERS-2 запустили в 1995 году с космодрома во французской Гвиане для наблюдения за Землей. Целью аппарата было изучение земной поверхности, океанов и полярных шапок. Миссия ERS-2 завершилась в 2011 году, после чего ESA израсходовало его оставшееся топливо на манёвры для возвращения с орбиты. Спутник находится сейчас на высоте 200 километров и войдёт в атмосферу Земли 21 февраля.
Когда космический аппарат опустится до 80 километров, начнется его сгорание в слоях атмосферы. Поскольку спутник неуправляем, не представляется возможным рассчитать, где упадут его фрагменты. Специалисты утверждают, что большая часть обломков упадёт в океан и не причинит вреда населению.
При этом, как указывается, велика вероятность, что некоторые из обломков упадут в океан и не будут представлять угрозы для населения.
ESA заявило, что «очень внимательно» наблюдает за спутником совместно с международными партнерами и регулярно публикует обновления.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило об успешном выводе на орбиту Земли новой японской ракеты-носителя Н3 в рамках второго тестового запуска. Ракета вывела на орбиту два мини-спутника дистанционного зондирования Земли CE-SAT-1E и TIRSAT Японского института космических систем.