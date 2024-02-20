Лондон, 20 февраля, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Европейский спутник ERS-2, весящий более двух тонн, упадёт на Землю 21 февраля, но место его падения неизвестно, так как космический объект неуправляем. Об этом 19 февраля сообщил британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Спутник на орбите

ERS-2 запустили в 1995 году с космодрома во французской Гвиане для наблюдения за Землей. Целью аппарата было изучение земной поверхности, океанов и полярных шапок. Миссия ERS-2 завершилась в 2011 году, после чего ESA израсходовало его оставшееся топливо на манёвры для возвращения с орбиты. Спутник находится сейчас на высоте 200 километров и войдёт в атмосферу Земли 21 февраля.

Когда космический аппарат опустится до 80 километров, начнется его сгорание в слоях атмосферы. Поскольку спутник неуправляем, не представляется возможным рассчитать, где упадут его фрагменты. Специалисты утверждают, что большая часть обломков упадёт в океан и не причинит вреда населению.

При этом, как указывается, велика вероятность, что некоторые из обломков упадут в океан и не будут представлять угрозы для населения.

ESA заявило, что «очень внимательно» наблюдает за спутником совместно с международными партнерами и регулярно публикует обновления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило об успешном выводе на орбиту Земли новой японской ракеты-носителя Н3 в рамках второго тестового запуска. Ракета вывела на орбиту два мини-спутника дистанционного зондирования Земли CE-SAT-1E и TIRSAT Японского института космических систем.