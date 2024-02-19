Оттава, 20 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Канада передаст Украине более восьми сотен многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 в рамках дополнительного пакета военной помощи, заявил 19 февраля глава канадского министерства обороны Билл Блэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов канадских долларов ($70 млн)», — проинформировал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

Как уточняет CTV News, поставки беспилотников, оплаченных из обнародованного премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев в июле 2023 года пакета в 500 миллионов долларов, начнутся предстоящей весной. Отмечается, что с начала проведения Россией специальной военной операции Канада потратила на поддержку Украины свыше 9,7 миллиарда долларов, из которых 2,4 миллиарда были переданы в качестве военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединённых Штатов Америки рассматривают возможность передать Украине ракеты ATACMS большей дальности для нанесения ударов по удалённым районам Крыма, поскольку переданные в конце 2023 года тактические баллистические ракеты старых образцов имеют меньший радиус действия. При этом 10 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал, что во время переговоров с представителями делегации палаты представителей Конгресса США не смог договориться с конгрессменами о поставках ATACMS.

Ранее Россия в связи с поставками вооружений Украине направила ноту странам Североатлантического альянса (НАТО). Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для российских вооружённых сил.