Москва, 20 февраля, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 уступил «Витязю» из Балашихи, занимающему последнее место в таблице чемпионата. Встреча, проходившая в понедельник, 19 февраля, завершилась со счетом 1:2, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка ЦСКА

Счёт на девятой минуте первого периода открыл 21-летний нападающий «Витязя» Иван Воробьёв. Спустя шесть минут Дерек Барак удвоил преимущество гостей, результативной передачей отметился Скотт Уилсон. Единственную шайбу хозяев на 60-й минуте встречи забросил Максим Мамин.

На данный момент московский ЦСКА, одержав 32 победы и набрав 71 очко по итогам 65 сыгранных матчей, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 47 очками остался на последней позиции.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля хоккейный клуб «Амур» в матче КХЛ одержал минимальную победу над астанинским «Барысом» со счетом 2:1. Эта победа стала для команды из Хабаровска седьмой подряд в рамках регулярного чемпионата. Заброшенными шайбами в составе «Амура» отметились Кирилл Слепец и Александр Хохлачёв.