Париж, 20 февраля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Власти Франции одобрили возможность проведения на территории республики голосования на выборах президента Российской Федерации. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в российском посольстве во Франции.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

«По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России… получили от французских властей официальное подтверждение», — говорится в сообщении диппредставительства, текст которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что власти Франции также заявили о готовности исполнять обязательства по обеспечению безопасности дипломатических и консульских учреждений, где будут организованы избирательные участки.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале посольства России во Франции, голосование на территории страны будет проводиться 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. Избирательные же участки будут организованы на базе посольства РФ во Франции, генеральных консульств в Марселе и Страсбурге и канцелярии в Вильфранш-сюр-Мере.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование начнётся 25 февраля и продлится до 14 марта включительно. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). В поддержку кандидата в президенты Владимира Путина собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.