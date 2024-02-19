Братислава, 20 февраля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста, которые прошли в нескольких городах Словакии. Об этом 19 февраля сообщило новостное агентство TASR.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Аграрии протестовали против общеевропейской политики в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери. Фермеры выступили за льготы при социальных отчислениях, улучшение финансовой поддержки, уменьшение административной нагрузки и за запрет ввоза сельскохозяйственной продукции из стран, не являющихся членами ЕС.

По данным протестующих фермеров, всего в акциях приняли участие около 300 человек. Они проехали на тракторах, предварительно водрузив на них лозунги и транспаранты, по дорогам Словакии.

При этом фермеры уточняли, что акция является последним предупреждением властям. На 22 февраля намечены масштабные протестные акции, аграрии намерены заблокировать на тракторах часть автодорог страны.

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что поддержит словацких фермеров. Как пояснил министр, фермеры своей акцией хотят выступить «против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии».

Ранее ИА Регнум сообщало, что фермеры начали выходить на акции протеста в разных странах Европы. В польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной аграрии блокируют в знак протеста въезд на пункт пропуска для фур, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они отмечали, что неконтролируемый приток товаров с Украины наносит вред экономике Польши, и требовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

Во Франции массовые акции протеста фермеров начались в январе 2024 года из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо, которые в свою очередь вызваны увеличением налога на горючее. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

А в Брюсселе полиция насчитала тысячу тракторов, прибывших в бельгийскую столицу для участия в акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза. Бельгийские фермеры пригрозили заблокировать Брюссель, если власти не пойдут им навстречу и не выполнят их требования.