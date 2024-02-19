Москва, 20 февраля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В Москве в результате возгорания настольной лампы на 102-м году жизни скончался ветеран разведки Пётр Ткачёв, отвечавший за организацию безопасности российской делегации на Тегеранской конференции 1943 года. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Предварительно установлено, что ветеран разведки (Пётр Ткачёв. — Прим. ред.) отравился продуктами горения в результате возгорания настольной лампы», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что тело Ткачёва утром 19 февраля в квартире на Феодосийской улице обнаружила его сиделка. Площадь пожара составила до 2 квадратных метров, помощь пожарных в ликвидации возгорания не потребовалась, поскольку произошло самозатухание.

В ходе осмотра на теле погибшего выявили несколько ожогов, в том числе на голове и шее. Представитель оперативных служб в беседе с агентством добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Пётр Ткачёв родился 14 октября 1922 года. В 1943 году он прибыл в Иран в составе подразделения, задача которого состояла в обеспечении безопасности российской делегации на Тегеранской конференции с участием глав трёх ведущих государств антигитлеровской коалиции — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.