Москва, 19 февраля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Снижение зависимости от российской ядерной и атомной отрасли обойдётся странам Европейского союза в миллиарды евро, немедленный отказ от российских ресурсов невозможен, сообщило 19 февраля агентство Reuters.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Рафаэль Гросси

«Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды… Он не видит немедленного перехода», — отмечается в материале агентства со ссылкой на генерального директора Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, Европа и многие западные компании по-прежнему сильно зависят от российских предприятий и поставок обогащённого урана и топлива. В частности, гендиректор МАГАТЭ обратил внимание на то, что «Росатом» поставляет почти 50% от общего объёма мировых поставок обогащённого урана.

Как передавало ИА Регнум, также Рафаэль Гросси в беседе с агентством Reuters назвал нереалистичным вариант развития событий, при котором западные страны введут санкции в отношении российской госкорпорации «Росатом», поскольку ограничения в первую очередь нанесут удар по ядерной отрасли многих стран Евросоюза.

В начале года стало известно, что Соединённые Штаты Америки намерены найти новых поставщиков урана для атомных реакторов следующего поколения для снижения зависимости от российского ядерного топлива. По данным Reuters, американские власти рассчитывают потратить на эти цели около 500 миллионов долларов. 11 февраля издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что запрет на импорт обогащённого урана из России будет введён уже в 2024 году. Как заявил в интервью FT главный исполнительный директор европейского консорциума Urenco Борис Шухт, его предприятие уже приняло меры, необходимые для замены поставок от «Росатома».