Дамаск, 19 февраля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Военная база США возле газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась ракетной атаке, 19 февраля сообщило информационное агентство Mehr News со ссылкой на местный источник.

Минобороны РФ/ТАСС

Неизвестные ударили по объекту, который находится в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, четырьмя ракетами. После этого нападения на территории базы начался пожар.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля стало известно, что военную базу США на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор атаковали четырьмя ракетами. Затем на территории объекта произошли взрывы, а в небо поднялись боевые вертолеты.

10 февраля агентство Reuters проинформировало о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) коалиции, которую возглавляют США, предотвратили шесть атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на американскую базу рядом с месторождением «Коноко».

Телеканал Sky News Arabia уточнил, что за нападением якобы стоят члены одной из шиитских группировок Ирака.