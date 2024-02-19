Киев, 19 февраля, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Украина не сможет конкурировать с Россией по количеству ресурсов, промышленным возможностям и кадровому обеспечению, завил 19 февраля газете Die Welt заместитель главы министерства обороны (МО) Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Jens Büttner/Global Look Press

«Отечественные предприятия ОПК не производят все те виды и типы, которые нужны вооруженным силам», — отметил он.

Гаврилюк заявил, что украинская армия нуждается в поставках снарядов, беспилотников, а также в более подготовленных бойцах. Он подчеркнул, что Украина не способна противостоять России без помощи Запада. Генерал призвал поставить Киеву высокотехнологичное оружие.

По словам замглавы минобороны, в ВСУ не хватает вооружений, чтобы переломить ход боевых действий. Он также заявил, что для Киева приоритетной задачей является создание совместных международных оборонных производств.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля офицер ВСУ заявил журналистам, что российская армия совершенствуется и стала действовать гораздо грамотней и эффективней. Он сообщил, что Вооружённые силы России превосходят украинскую армию в численности, а также лучше оснащены. Кроме того, российский бойцы грамотно используют тактические приёмы, занимая украинские позиции.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 14 февраля, проанализировав сводки ВСУ с фронта, назвал их ужасными для Киева. Украинские активисты заявили, что военное командование недооценило возможности российской армии и военно-промышленного комплекса РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля сообщил о большом количестве украинских военных, сдавшихся в плен в этом городе. Он отметил, что им пришлось так поступить, чтобы сохранить жизнь.