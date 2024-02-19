Киев, 19 февраля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Курсом, который проводят власти Украины, разочаровались 46% населения страны, сообщил украинский социологический центр «Рейтинг» по итогам соцопроса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оценка направления курса как правильного снизилась до 36%, и негативная оценка (46%) преобладает», — говорится в сообщении.

На вопрос об испытываемых чаще всего чувствах большинство (56%) пока ещё называют гордость, при этом социологи отметили, что этот показатель стал снижаться. В то же время респонденты гораздо чаще стали говорить, что испытывают грусть (29%) и страх (21%).

Опрос проводили с 10 по 11 февраля среди лиц старше 18 лет с помощью телефонного обзвона по случайной выборке. В исследовании участвовали 1000 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре опрос среди жителей Украины показал, что 44% из них хотели бы, чтобы киевский режим согласился на компромиссы и договорился с Россией. Один процент опрошенных заявил, что нужно выполнить требования Москвы.

Президент РФ Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карсону заявил, что Россия и Украина в конце концов придут к соглашению. Он также отметил, что в Киеве началась истерика и внутренние проблемы.