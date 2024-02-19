Могилёв-Подольский, Украина, 19 февраля, 2024, 21:51 — ИА Регнум. В Винницкой области подорвали железную дорогу, сообщило 19 февраля издание «Страна. ua».

Александр Гальперин/РИА Новости

Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах Украины, взрыв прогремел 16 февраля примерно в половине седьмого утра в посёлке Серебрия в Могилёв-Подольском районе. Украинские правоохранители утверждают, что произошла диверсия и полотно подорвали.

Взрыв заметил машинист грузового поезда во время движения и применил экстренное торможение. Состав из 11 вагонов не пострадал. В составе поезда — два вагона с мукой, столько же — с гипсовыми плитами, остальные семь были пустые.

Украинские силовики обнаружили на месте взрыва провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток, отмечает издание. Они изъяли элементы повреждённой рельсы и образцы гравия». СБУ возбудила уголовное дело о диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила диверсию в Ленинградской области. Ведомство 13 февраля сообщило о задержании агента СБУ, планировавшего подрыв объекта топливно-энергетического комплекса. У задержанного изъяли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Он пытался заложить взрывчатку на трубопроводном узле.