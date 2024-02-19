Москва, 19 февраля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру. Указ президента опубликовал 19 февраля официальный портал правовой информации.

Антон Новодережкин/ТАСС Виктор Познихир

Указ президент подписал 19 февраля. В документе также отмечается, что президент присвоеил звание генерал-лейтенанта Радику Бариеву и Владимиру Квашину. Звание вице-адмирала указом президента присвоено Анатолию Коваленко и Владимиру Цимлянскому.

Игорю Андрееву, Николаю Варшаховичу, Олегу Власову, Евгению Журавлёву, Олегу Зайцеву, Алексею Казакову, Андрею Карасенко, Валерию Кропивко, Юрию Курочкину, Валерию Листопадному, Михаилу Лысенко, Андрею Малинину, Дмитрию Михайлову, Владимиру Рыбкину, Сергею Соловьёву, Евгению Тонких и Сергею Тюгаю присвоено звание генерал-майора.

Андрею Журавлёву указом присвоено звание контр-адмирала, Валерию Толстошееву — звание генерал-майора медицинской службы.

Также президент присвоил указом звания офицерам Росгвардии, МВД РФ, ФСИН, ФССП, Федеральной таможенной службы и Следственного комитета России.

Как сообщало ИА Регнум, президент 19 февраля присвоил почётное наименование «гвардейская» 288-й артиллерийской Варшавской Краснознаменной, ордена Кутузова бригаде. Почётное звание «гвардейский» получил 25-й полк радиационной, химической и биологической защиты.