Белгород, 19 февраля, 2024, 20:54 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности, написал 19 февраля губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Глава региона напомнил, что во время угрозы ракетного удара нужно уйти как можно дальше от окон. Лучше всего укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Или спуститься в укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэрия Белгорода объявила, что в областном центре и в Белгородском районе действует режим ракетной опасности. Через несколько минут её отменили.

В Белгороде 15 февраля в результате ракетной атаки украинской армии погибли шесть и пострадали 17 человек. Среди погибших — маленький ребёнок, среди раненых — четверо детей. ВСУ нанесли удар по торговому центру.