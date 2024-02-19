Москва, 19 февраля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям распространить на ряд регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) действующий с 2023 года в Приморском крае пилотный проект по выплате ₽1 млн при рождении третьего и последующих детей. Сообщение об этом 19 февраля разметили на сайте Кремля.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Глава государства поручил ввести эту меру в Чукотском автономном округе, а также в других регионах ДФО, где средний коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже, чем этот же показатель в среднем по округу. Президент ждёт доклад по этому вопросу в срок до 1 июля.

Кроме того, он поручил обеспечить продление до 2030 года сроков программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Путин посетил Чукотку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездку главы государства, отметил, что для него важно было посетить этот регион, так как до этого поездки откладывались из-за плохой погоды. Также глава государства посетил Хабаровский край.

Путин и ранее заявлял о необходимости уделить больше внимания дальневосточным регионам. В сентябре 2023 года он заявил, что нужно создать достойные жилищные условия в Анадыре, Магадане, Якутске. Он подчеркнул, что нужно учитывать суровый климат в этих регионах и транспортную доступность.