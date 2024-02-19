Москва, 19 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 288 артиллерийской Варшавской Краснознаменной, ордена Кутузова бригаде почётного наименования «гвардейская», а 25 полку радиационной, химической и биологической защиты — «гвардейский», сообщили 19 февраля на портале официального опубликования правовых актов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Соответствующие звания присвоили 288-й артиллерийской бригаде и 25-му полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Указы президента вступили в силу со днях их подписания, 19 февраля.

Известно, что 228-я артиллерийская Варшавская Краснознаменная, ордена Кутузова брига появилась в 1942 году. Её сформировали в восьми километрах к северо-западу от Калуги.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку. Полк ведёт свою историю с июля 1941 года. С 2022 года он принимает участие в спецоперации.