Москва, 19 февраля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос оказания социальной поддержки многодетным отцам, сообщили 19 февраля в пресс-службе Кремля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам», — сообщается в списке поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент 23 января подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи — семьи с тремя и более детьми.

Ранее в ходе поездки на Чукотку он заявил, что в семье чрезвычайно важна роль отца. Он сообщил, что его впечатляют многодетные отцы. Такие люди заслуживают повышенного внимания со стороны государства, сказал он, пообещав рассмотреть предложение о распространении социальных гарантий на многодетных отцов.

Поездка Путина на Дальний Восток состоялась 10–11 января 2024 года.