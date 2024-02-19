Рига, 19 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова пригласили в Министерство иностранных дел страны. Об этом 19 февраля сообщило российское посольство.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Временного поверенного в делах России в Латвии пригласили на беседу в МИД», — говорится в сообщении.

В российском загранучреждении заявили, что во время встречи латвийской стороной озвучили политически ангажированные и далёкие от реального положения дел оценки ситуации со смертью блогера Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Со своей стороны, Зыков подчеркнул, что любые голословные обвинения в адрес России и всякого рода спекуляции на эту тему категорически неприемлемы.

В посольстве добавили, что расценивают заявления латвийский властей как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России.

Ранее, 19 февраля, российского посла Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии, а посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило о внезапной кончине отбывавшего наказание в колонии №3 «Полярный волк» Навального. Осуждённый, в августе 2023 года, по делу о создании экстремистского сообщества, почувствовал себя плохо после прогулки. Он потерял сознание, незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, и врачи констатировали смерть.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительной. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы уже готовы, обратила внимание российский дипломат.

На брифинге 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идёт расследование, в рамках которого следователи выполняют все необходимые действия. Представитель Кремля также назвал хамскими обвинения в адрес российского руководства в смерти блогера.