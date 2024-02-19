Москва, 19 февраля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Сейчас для России особый период, страна защищает территории, которые были в её составе на протяжении веков и которые пытались отнять. Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Михаил Метцель/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Мы сделаем всё, чтобы порядок был восстановлен, а СВО закончилась полным успехом, то есть победой», — добавил зампред.

Обращаясь к выпускникам Российского университета спецназа в Чечне Медведев отметил, что Россия защищает людей, территории, которые являются интегральной частью российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля на встрече с командирами чеченских подразделений Медведев заявил, что Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции. При этом он отметил, что их жизненный и профессиональный путь вносит вклад в приближение победы.

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года выразил уверенность в победе России в спецоперации. Российский лидер подчёркивал, что мир на Украине наступит тогда, когда Москва достигнет всех целей, поставленных перед началом СВО.