Москва, 19 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимуществу

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В документе, опубликованном 19 февраля на официальном портале правовых актов, говорится, что российское ведомство получило во временное управление 100% предприятия, принадлежащего немецкой компании Gildemeister Beteiligungen GmbH.

Ульяновский станкостроительный завод начал работать в 2015 году, выпускал токарные и фрезерные станки. Он входит в состав германо-японского концерна DMG Mori. Концерн объявил, что прекращает деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле 2023 года подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управление предусмотрено также по указанию президента.

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Глава государства может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.